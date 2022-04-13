شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اليوم الاستمرار فى انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى درجتين، متابعة: "الطقس خلال ساعات النهار نشهد طقس ربيعي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.. ويكون مائلا للحرارة فى مناطق جنوب البلاد مثل محافظات جنوب الصعيد".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع دخول الليل وغياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتراوح درجات الحرارة بين 13 – 14 درجة مئوية على القاهرة الكبري، موضحة أننا نشعر بأجواء باردة فى ساعات الليل خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت الدكتورة منار غانم: "اليوم سيشهد نشاط رياح على كل الأنحاء بالجمهورية، ويبدأ هذا النشاط مع ساعات المساء وتستمر خلال الليل والساعات الأولي من الصباح وهو ما يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.. وهذه الأجواء مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل".

وأوضحت أنه بداية من يوم السبت المقبل، نشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة وذروة الارتفاع يوم الأحد ويستمر لمدة 72 ساعة.