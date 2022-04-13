شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تؤكد تنفيذ حقيبة تدريبية للتعريف بالمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية أهداف خطة الحقيبة التدريبية الخاصة بتوظيف المشروعات القومية فى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب وتفعيل دور المدرسة، حيث أوضحت المديريات أنه يتم تعريف المشاركين بالمشروعات القومية بالجمهورية الجديدة وأهمية المشروعات القومية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة مع متابعة تنفيذ الخطة فى المدارس لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب مع رصد مؤشرات تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.



وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.