شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مراحل تساعدك فى تسجيل شقتك بالشهر العقارى وأقصى رسم 3900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختصرت تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة، التي وضعتها وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، إجراءات ومراحل تسجيل العقارات، وذلك في مدة زمنية 37 يوما بدلا من سنوات طويلة كانت تستغرقها عمليات تسجيل العقارات في مصر.

وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد، وتم إعداد 8 نماذج رئيسية يمكن من خلالها المواطن ملء بياناته وارفاق المستندات المطلوبة وتقديمها لمأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار.

"الخليج 365" يرصد 10 مراحل هامة تساعد في تسجيل الشقة أو العقار بالشهر العقاري وهى:

1- بدء التطبيق الفعلي للتعديلات 7 مايو المقبل.

2- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار.

3- تسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري وقيمته 100 جنيه.

4- تقديم أصول المستندات وهي عقد البيع سواء نهائي أو ابتدائي أو ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تقديم إيصال مرافق.

5- تقديم خريطة مساحية رقمية من أي الجهات التي أقرها القانون وعددها 5 جهات.

6- دفع الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه وأقصى حد لرسوم تسجيل عقار 3900 جنيه.

7-يُقر مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة.

8- فحص الطلب خلال 30 يوما.

9-نظر الاعتراض من ذوى الشأن على التسجيل خلال 7 أيام.

10- الموافقة أو رفض التسجيل بحسب كل حالة.