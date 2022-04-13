شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.