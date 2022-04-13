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92% من القراء يطالبون بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.

وأيد 92% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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