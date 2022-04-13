شكرا لقرائتكم خبر عن دار علوم جامعة القاهرة تقيم أمسية رمضانية ثقافية عن الوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية دار العلوم جامعة القاهرة مساء أمس الثلاثاء، أمسية ثقافية عن الوحدة الوطنية برئاسة الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكلية، وبصحبة رموز الفكر والعلم والثقافة الوطنية، ومنهم الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة والفقيه الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا.

كما شارك فى الحضور، الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم، المستشار خالد محجوب رئيس محكمة الاستئناف والدكتور محمد الطويل الأستاذ بجامعة القاهرة وا.د يوسف عبد الفتاح أستاذ اللغات الشرقية والدكتور عزمي زكريا مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم و الفنان القدير طارق دسوقي والإعلامية تغريد حسين رئيس النيل تي في والإعلامي خالد سعد بالقناة الأولى والكاتب الصحفي أسامة زايد نائب رئيس تحرير الجمهورية والكاتب الصحفى صبري الجندي والدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب ورانيا لاشين مكتب الاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم.