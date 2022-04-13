شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بالالتزام بمواعيد امتحانات نهاية الترم أثناء وضع الجداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى أثناء وضع جداول الامتحانات، لتنطلق بعد عيد الفطر المبارك، كما طالبت المديريات بوضع الجداول بشكل يناسب جميع الصفوف الدراسية دون ضغط فى أيام الاختبارات لطلاب الصف الدراسى الواحد.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.