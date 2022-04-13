بعد زيادة الأعداد.. شركات السياحة تكشف أسعار الحج المتوقعة لعام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

توقع عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، ارتفاع أسعار برامج الحج لعام 2022 بعد قرار المملكة العربية السعودية برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج شخص.

وطرحت إحدى الشركات العاملة في الحج، أسعار برامج الحج لمستوى 5 نجوم لمدة 10 أيام (الحج الفاخر)، وبلغ سعر الفرد في الغرفة الثنائية 270 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفرد في الغرفة الثلاثية 250 ألف جنيه، وسعر الفرد في الغرفة الرباعية لـ 240 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران.

وذكرت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة في تصريح لمصراوي، بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 ألفًا.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، إن موسم الحج هذا العام سيكون بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.

ويتوقع عنبي، خلال حديثه إلى "الخليج 365" أسعار برامج الحج على النحو التالي:

- 90 ألف جنيه (المستوى الاقتصادي) بدون تذاكر الطيران.

- 135 ألف جنيه (مستوى أربع نجوم) بدون تذكرة الطيران.

- 165 ألف جنيه (مستوى 5 نجوم) بدون تذكرة الطيران

من جانيه، كشف ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع المتوقع لأسعار برامج الحج، وذلك بعد موسمين من تنفيذ الحج بأعداد رمزية ومن داخل المملكه فقط، جراء جائحة كورونا.

وقال سلطان لمصراوي، إن ذلك يرجع ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه، وزيادة أسعار الخدمات في مكة والمدنية، و ارتفاع سعر تذاكرة الطيران، وارتفاع تكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة، ورسوم الطوافة في منى وعرفات، والنقل الداخلي، وتوقف الحج لمدة عامين جعل هناك طلبات كثيرة عليه من المواطنين، وقلة التأشيرات المطروحة مع توقع كثرة الأعداد الراغبة في الحج.

وتابع سلطان: أسعار الحج هتزيد بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.. يعنى ممكن أقل سعر يبدأ من 90 ألف جنيه، والـ 5 نجوم سيصل لـ 150 ألف جنيه.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

جدير بالذكر، أن غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

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