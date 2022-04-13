شركات السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الحج لعام 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عدد من أصحاب شركات السياحة، عن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج، وبعد موسمين من تنفيذ الحج بأعداد رمزية ومن داخل المملكه فقط، جراء جائحة كورونا.

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، وصاحب شركة سياحة تعمل في الموسم، إن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع المتوقع يرجع إلى (ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه - زيادة أسعار الخدمات في مكة والمدنية - ارتفاع تذاكر الطيران - ارتفاع تكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة).

وأشار سلطان لمصراوي، إلى ارتفاع أسعار الحج هذا الموسم بنسبة 40% عن الأعوام السابقة، متابعا: "يعنى ممكن أقل سعر يبدأ من 90 ألف جنيه، والـ 5 نجوم سيصل لـ 150 ألف جنيه".

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم هلال، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وصاحب شركة سياحة، إن أسباب الارتفاع ترجع أيضًا إلى:(رسوم الطوافة في منى وعرفات، والنقل الداخلي بالمملكة، وتوقف الحج لمدة عامين جعل هناك طلبات كثيرة عليه من المواطنين، وقلة التأشيرات المطروحة مع توقع كثرة الأعداد الراغبة في الحج).

ويتوقع هلال، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، أن يشهد موسم الحج هذا العام، العمل بنظام القرعة، منوهاً بأنه في حالة تطبيق نظام الحصص سيؤدي ذلك إلى ارتفاع شديد في الأسعار؛ نظرًا لوجود احتكار من الشركات وتداول التأشيرات وخلق سوق سوداء.

وقال هلال بشأن توقعاته لكوتة مصر: إن الدول العربية سيكون محدد لها من 170 إلى 200 ألف حاج، ومن الوارد أن يكون لمصر من نحو 30 إلى 40 ألف تأشيرة.

وأكد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ضوابط الحج تختلف عن ضوابط العمرة

ودعا البكري، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، إلى ضرورة انتظار الضوابط السعودية الخاصة بالموسم والعدد الممنوح لمصر، مؤكداً أن الضوابط المصرية مع تخفيض العدد وبعد التوقف من أيام "كورونا" ستختلف أيضاً.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، بأن الحج سيكون بنظام الحصص غير مؤكد حتى الآن، لأنه لم يصدر منشور رسمي بذلك.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

وعلى الجانب المصري، كانت غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارًا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.​