شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للقبول ببرنامج تأهيل المعلمين بكلية التكنولوجيا جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع إعلان كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، بدء قبول دفعة جديدة من برنامج تأهيل المعلمين، حيث تبدأ الدراسة فى الفصل التمهيدى تبدأ خلال يونيو – يوليو 2022، ينشر ”الخليج 365” الشروط التى وضعتها الكلية للتقدم للبرنامج والتى تتمثل فى :

1. أن يكون الدارس حاصلا على دبلوم المعاهد الصناعية أو دبلوم الثانوي الصناعي نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وأن یکون الدارس من العاملين بالتدريس في وزارة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.

2 .لا يتم قيد الطالب بالكلية إلا بعد تسديد كافة الرسوم والمصروفات .

3 .مدة الدراسة لا تقل عن سبعة فصول دراسية.

وفى نفس السياق أعلنت الكلية الأوراق المطلوبة للتقديم للبرنامج وتتمثل فى ( أصل المؤهل وصورة - خطاب يفيد بأن الدارس على رأس العمل حتى تاريخه - بيان حالة أصل وصورة - شهادة الجيش أصل وصورة - شهادة ميلاد اصل وصورة - 6 صور شخصية ).