أخبار مصر

استمرار طرح "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين  طوال الشهر الكريم ،كما يتم طرح "ياميش رمضان"، ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تطرح للمواطنين من أصحاب البطاقات مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.

 

ويتم طرح قمر الدين بسعر اللفه زنة 400 جرام  من 24 إلى 35 جنيها

 

طرح الزبيب الإيراني المستورد بسعر 85 جنيها للكيلو

 

الزبيب المحلى بـ 65 جنيها

 

طرح جوز الهند  المستورد بسعر 60 جنيها للكيلو

 

 طرح المشمشية حجم كير بسعر 190 جنيها

 

طرح  اقراصيا بسعر بـ 160 جنيها للكيلو

 

البلح نصف الجاف بسعر 22 جنيها زنة 700 جرام

 

وبلح نصف جاف زنه 1.4 كيلو جرام بسعر 44 جنيها

 

طرح البلح الجاف بسعر يتراوح من 12 إلى 20 جنيها

 

طرح أيضا بلح نصف جاف بالنواه بسعر 24 جنيها للكيس عبوة 1 كيلو. 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا