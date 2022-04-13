شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات "ياميش رمضان" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى، بجانب تكثيف طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم ،كما يتم طرح "ياميش رمضان"، ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تطرح للمواطنين من أصحاب البطاقات مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.

ويتم طرح قمر الدين بسعر اللفه زنة 400 جرام من 24 إلى 35 جنيها

طرح الزبيب الإيراني المستورد بسعر 85 جنيها للكيلو

الزبيب المحلى بـ 65 جنيها

طرح جوز الهند المستورد بسعر 60 جنيها للكيلو

طرح المشمشية حجم كير بسعر 190 جنيها

طرح اقراصيا بسعر بـ 160 جنيها للكيلو

البلح نصف الجاف بسعر 22 جنيها زنة 700 جرام

وبلح نصف جاف زنه 1.4 كيلو جرام بسعر 44 جنيها

طرح البلح الجاف بسعر يتراوح من 12 إلى 20 جنيها

طرح أيضا بلح نصف جاف بالنواه بسعر 24 جنيها للكيس عبوة 1 كيلو.