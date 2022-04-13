نسمة تطلب خلع زوجها: "الفاكهة متحرّمة على بتنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "نسمة. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب خلع زوجها، مبررة "جوزي بخيل.. عمر الفاكهة ما دخلت بيتنا".

قالت الثلاثينية إنها تزوجت من 8 سنوات من كمسري زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الجيران، وبعد التعرف عليه وافقت على الخطبة التي لم تتجاوز شهر، وانتقلنا بعدها إلى عش الزوجية، ورزقني الله بطفلة جعلتني أتغاضى عن بخل زوجي لكن طلباتها لا.

وأضافت "نسمة": "علمت أنه بخيل من حسابه الغريب للمصاريف وبقاء الأطعمة لأيام ووضع معايير الكمية المأكولة ولا يمكن تخطي الحدود، وعندما اعترضت وشرحت الوضع على شقيقي الأكبر وقف ضدي وطالبني بالتعود على شخصيته"، مبررًا ذلك: " فوضي أمرك لله ماتخربيش بيتك".

وتابعت: "زوجي لا يجعلنى أنفق على نفسي بل يقوم بجلب كل المستلزمات وعند طلباتى يدعي المرض ويذهب إلى النوم المفاجئ أو النزول".

وواصلت أنها طلبت من زوجها بعض الفاكهة بالبيت حتى لا تنظر طفلتنا لأبناء الجيران "تفاح وموز" لتأكله إلا أنه رفض لعدم رغبته في إنفاق أي أموال، وتشاجر معها، فاضطرت للذهاب إلى أسرتها وتكرار الشكوى، ومن بعدها شعرت باستحالة المعيشة معه، فطلبت من زوجها الطلاق لكنه رفض.

صمم الزوج على عدم الطلاق، فلجأت لتقديم دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ولا تزال منظورة حتى الآن.