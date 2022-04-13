أخبار مصر

6 نصائح مهمة لمرضى القولون في رمضان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لتغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون العصبي.

وتشمل هذه النصائح:

- تناول الأغذية الغنية بالألياف.

- تناول الكثير من السوائل.

- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، وتناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها، ومضغ الطعام جيداً

- ممارسة التمارين بانتظام.

- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين في بعض الأحيان.

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة مراعاة الأكل الصحي، والرجوع إلى الصيدلي فيما يخص الأدوية غير الوصفية، وطرق تناول الدواء، واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض أو زيادتها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا