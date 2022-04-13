خطوات ومستندات.. كيفية تقسيط وجدولة مديونيات فواتير المياه

4- آخر فاتورة تم سدادها من العميل.

1- استمارة طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

3- تحرير العميل إقرار بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل التقسيط المحدد باللائحة.

وفي السطور التالية نستعرض كيفية الاستفادة من خدمة تقسيط وجدولة المواطنين لمديونيات فواتير المياه:

أطلق جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة، يمكن من خلالها تقسيط مديونيات فواتير المياه لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية