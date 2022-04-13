شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: يهمنى فى المرحلة دى نبذل جهد أكبر فى السيطرة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "هناك أمر مهم كمحافظات وكحكومة، إننا نبقى موجودين دلوقتى بكثافة عالية جدا في الشوارع والأسواق حتى نطمئن أن الأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقده صباح اليوم الثلاثاء، مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: "مش عارف الأزمة اللي في الخارج ستستمر قد إيه، وبقول الكلام ده للسادة المحافظين في الإسماعيلية والسويس والأقصر وفي كل حتة، أنا بقول دا بظروفها في الاتصال اللي احنا عملناه، عشان نشوف أننا نقدر كدولة نتواصل مع بعضنا فى المراكز اللي تم إنشائها فى الدولة بالكامل عشان التواصل المستمر".

وتابع الرئيس السيسى: "يهمنى في المرحلة اللي احنا فيها نبذل جهد أكبر من كده فى السيطرة على الأسواق، أحنا موجودين عشان خاطر الناس".