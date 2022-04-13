المقرر السابق لقومي السكان: مصر أمام فرصة ذهبية لمواجهة الزيادة السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن مصر أمامها الآن فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، كما لديه طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر.

وتابع: "مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، هذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس السيسي، ونستطيع القول إن التجربة الأبرز في إدارة ملف البرنامج السكاني، كانت في الفترة من (١٩٨٦ -١٩٩٦)، لأن المجلس القومي للسكان آنذاك كان برئاسة رئيس الجمهورية، وكذلك توافر له مثلث النجاح "الاستقلال / الاستقرار / القوة".

وأوضحت حسن أنه توافرت للمجلس القوة بتوافر الإرادة السياسة والتمويل اللازم، سواء من خلال المانحين أو الموازنة العامة للدولة، وتوافر له الاستقلال لأنه كان جهة منفصلة لا تتبع أي وزارة في الدولة وتوافر له الاستقرار حيث كان أول مقرر للمجلس هو الدكتور ماهر مهران أستاذ النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس وكان بمثابة فارس ومهندس تنظيم الأسرة، وكان له عظيم الأثر في تحقيق نتائج قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية.

ولفت مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إلى أن مجلس الشيوخ وكذلك مجلس النواب يقومان بدور كبير لحل هذه القضية، وسعيهم لتفعيل وتطوير دور المجلس القومي للسكان في إدارة الملف السكاني، ليكون خطوة نحو إيجاد حلول جذرية للتزايد المتنامي للسكان، ورسم السياسات والخطط اللازمة لضبط النمو السكاني من خلال وجود جهة مسئولة لإدارة الملف على الوجه الأكمل.​