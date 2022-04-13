شكرا لقرائتكم خبر عن الزئبق أخطر أنواع ملوثات المياه.. اعرف 5 أضرار صحية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلوث المياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر له العديد من الأضرار على صحة الإنسان وعلى البيئة، وهناك مصادر متنوعة لتلويث المياه منها الصرف الصحى، وروث الحيونات، والتسرب النفطى، والزئبق غير العضوى الناجم عن الصرف الصناعى، ولكل هذه المصادر الملوثة أخطار مختلفة لكنها جميعا مضره بالبيئة والإنسان.

وخلال هذا التقرير نرصد أهم 5 معلومات عن مخاطر الزئبق..

1- تختلف المخاطر الصحية من التلوث طبقا للمنطقة التى توجد فيها.

2- من أكثر قضايا تلوث المياه التى تواجه العالم اليوم، هو مستوى الزئبق خاصة فى المحيطات والأنهار.

3- ‏يوجد انواع مختلفة من الزئبق، لكن الزئبق غير العضوى هو منتج ثانوى ينجم عن العمليات الصناعية، خاصة فى مصارف المناطق الصناعية التى لا يوجد بها محطات معالجة.

4- يشكل منسوب مستوى الزئبق الموجود فى الأسماك خطرا على الأطفال والنساء الحوامل أو من على وشك الحمل أو النساء اللاتى أنجبن وفى مرحلة الرضاعة.

5- الزئبق يتداخل فى مرحلة تطور الجهاز العصبى المركزى للأجنة والأطفال الصغار، ويتسبب فى العديد من الآثار الجانبية طويلة المدى.