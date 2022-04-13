شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فحص 11 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان إنفوجراف يوضح الإنجازات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والتقزم، حيث تم فحص 11 مليونا و46 ألفاً و18 طالباً، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن المبادرة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسى الحالى وحتى اليوم، فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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