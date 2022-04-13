شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية الأخيرة قبل توقف الخمسين المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ونوه قداسته خلال عظة الأربعاء الماضى، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف بعد هذا الأسبوع خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وفى سياق متصل استقبل قداسته الدكتورة مرثا مرقس أرملة الأب الشهيد القمص أرسانيوس وديد، والقس ماركوس عبد المسيح أحد أقارب الأب الشهيد، وعدد من أفراد عائلته.

وقدم قداسته لتاسونى مرثا ولأفراد العائلة التعزية، وتحدث معهم عن الفرح بالسماء وعن رسالة الإنسان فى الحياة، ومن جانبها تكلمت أرملة القمص أرسانيوس عن خبراتها طوال سنوات خدمة "أبونا" وعمل الله فى حياته.