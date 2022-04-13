"الجيزة" تواصل حملاتها المبكرة لضبط مخالفات البناء بحدائق الأهرام

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام بإيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية إلى الغرض التجاري بعقار بهضبة الأهرام حيث تم إزالة المخالفة ورفع المعدات وأعمال البناء وتحرير محضر للمخالف.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع