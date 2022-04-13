"القابضة للمياه" تعلن موعد انتهاء استقبال قراءات العداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بالبدء في تسجيل قراءة عدادات المياه عن شهر يناير، من اليوم وحتى ١٥ من الشهر الجاري، من خلال تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي".

وأشارت في بيان، أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الاندرويد من خلال الرابط التالي

ولأنظمة IOS