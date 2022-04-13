1924 شقة بمساحة 150 مترًا.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت وزارة الإسكان مقطع فيديو لتطوير منطقة سور مجرى العيون، أو منطقة المدابغ سابقا، حيث وضعت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون، بعدما أصبحت مدابغ عشوائية.

بدأ العمل على مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، في مارس 2021، وتبلغ مساحة المشروع 95 فدانا، وتصل التكلفة التنفيذية للمشروع حوالي 1.72 مليار جنيه.

ويشمل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، تنفيذ نحو 79 عمارة، بإجمالي 1924، على الطراز التراثي الإسلامي، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية نحو 150 مترا مربعا، ويضم الدور الواحد داخل العمارات السكنية 4 شقق، وكل عمارة بها مصعدين.

كما يضم المشروع، مبانٍ ثقافية وترفيهية ومساحات خضراء، ويتضمن مشروع تطوير المنطقة، تنفيذ أسواق متنوعة، تشمل منتجات الحرف التراثية، منها: الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين.

وشملت عملية التطوير مبنى تجاريا ترفيهيا، يشمل: 163 غرفة فندقية، و41 مطعما، و7 كافيهات، و16 محلا تجاريا، ومسرحا رئيسيا يتسع لنحو 570 شخصا، بالإضافة إلى قاعة سينما تتسع لـ 132 شخصا، ومسرحا مكشوفا، وقاعة لعرض الفنون.

كما يضم المشروع، مشروعا سياحيا على الطراز الإسلامي، بالإضافة إلى منطقة للفنون، والتي تضم مسرحا مكشوفا، دور سينما ونوافير تراثية. سيتم تنفيذ مول تجاري ترفيهي، على مساحة 12.5 فدان، ضمن خطة تطوير المنطقة.