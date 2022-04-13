وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار كشف خيانة الجماعة الإرهابية للوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمسلسل الاختيار وكشفه لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال جمعة في تدوينة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم: "مسلسل الاختيار كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية وشيء من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم كما يكشف بعض جوانب عنصريتهم المقيتة وأوجه خيانتهم للوطن".

وأضاف: "مسلسل الاختيار كشف إلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب.. والمسلسل مجرد كاشف لطبيعتهم بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما".

وتابع: "مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد وأن خيرت الشاطر ورجاله هم من كان يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار".