السلع والأسعار.. 8 رسائل للسيسي من مركز عمليات التحكم والمتابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الرسائل للمحافظين خلال تفقده صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ويرصد الخليج 365 أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي كالتالي:

- ضرورة متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة والتواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار.

- هناك دور كبير يقع على الحكومة والمحافظين وهو التواجد بكثافة في الشوارع والأسواق، حتى يتم التأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد ومناسب في ظل الظروف الصعبة.

- إحنا مش عارفين الأزمة الحالية هتستمر قد أيه.

- اللي يهمني حاليا إننا نبذل جهد للسيطرة على الأسعار في الأسواق، إحنا موجودين علشان خاطر الناس.

- إحنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب بس أنا عاوز أقول في ظل الظروف اللي إحنا فيها نتكلم عن مكسب معقول عشان ميبقاش عبء على المواطنين.

- بطالب المسئولين بالتواجد على الأرض بشكل أكبر.. لازم نسمع للمواطنين ونكون نبضهم في الشارع ونشوف الأسعار بكام ومناسبة ولا لا.

- طول ما فيه وفرة في المنتجات الأسعار هتبقى مضبوطة والأزمة قد تطول والموضوع مش أوفر سلع دلوقتي، لأ أوفر دلوقتي والشهور القادمة لضبط الأسعار.

- الأزمة اللي موجود قد تطول شوية وبالتالي آثارها هتكون معانا لازم نكون شايفين دة من دلوقت ونتعامل معاها.