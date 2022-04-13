يديره موقوف عن العمل.. الصحة تغلق مركز علاج طبيعي بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

اتخذت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات القانونية اللازمة حيال مركز للعلاج الطبيعي، متواجد داخل مستشفى خاص بمنطقة التجمع الأول في محافظة القاهرة، لمخالفة الاشتراطات الطبية.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين بوزارة الداخلية، وهيئة الدواء، حيث ثبت بمراجعة تراخيص المركز أن أخصائي العلاج الطبيعي الصادر باسمه ترخيص المكان غير متواجد في المركز، ولا يوجد أي مستندات باسمه أو تحمل توقيعه.

وأفاد تقرير الحملة التفتيشية بتواجد أخصائي علاج طبيعي في المركز، وصادر بحقه قرار من نقابة العلاج الطبيعي يفيد بوقفه عن مزاولة المهنة بكافة الصور على خلفية تحقيق في النقابة.

كما أفاد التقرير أن الحملة أثبتت قيام أخصائي العلاج الطبيعي المتواجد في المركز، بممارسة مهنة الطب البشري بالمخالفة للقوانين المنظمة، حيث لا يحق لأخصائي العلاج الطبيعي ممارسة تخصص التخسيس ووصف برامج تغذية لإنقاص الوزن.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر، بالمخالفات التي تم رصدها في المركز.

واكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على جميع المنشأت الطبية الخاصة، لضمان تقديم أفضل خدمات طبية، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين .​