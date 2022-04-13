بالفيديو| خالد الجندي: علماء الأزهر يعانون من خطابين سلفي متخلف وعلماني متطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن علماء الأزهر أصبحوا يعانون من تيارين الأول سلفي متخلف، والثاني علماني متطرف، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في التطرف العلماني الآن.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الخطاب السلفي فى مجمله متخلف، لأنهم لا يعيشون في فقه الواقع، ويعيشون أسرى نصوص فقط، وعندهم حالة من التخلف فى الطرح".

واستكمل: "الخطاب العلماني متطرف جدا، عاوز يزيل ويمحو، وصلنا لمستوى إن الشيوخ بتمسح بهم الأرض فى الأعمال الدرامية، احنا كده فى الاتجاه الخاطئ، ونحتاج إلى خطاب وسطي".