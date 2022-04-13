إحباط محخطط عنصر إجرامي لإعادة تدوير وخلط الحشيش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه.

أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (370 طربة لمخدرالحشيش وزنت 92,500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بخمسة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريبا.