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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان الوزارة، الدكتور سالم بن محمد مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" والذى يزور مصر حالياً لبحث أوجه التعاون المشترك.

تناول الاجتماع الحديث عن مجالات التعاون فيما يخص مبادرة الإيسيسكو الخاصة باعتماد عام 2022 "عام الإيسيسكو للشباب"، كما تناول اللقاء الحديث حول فعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022".

ناقش اللقاء الاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة للإعلان الرسمي عن مبادرة عام الإيسيسكو للشباب ٢٠٢٢م، والاجراءات المقرر اتخاذها فى هذا الشأن.

اتفق وزير الشباب والرياضة مع مدير عام الإيسيسكو على تحديد اجتماع لاحق يتم خلاله مناقشة كافة المبادرات والبرامج المقرر مشاركتها فى عام الإيسيسكو للشباب تمهيداً لتنفيذ تلك الفعاليات على الوجه الأمثل.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه للتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، والمشاركة فى تنظيم فعاليات عام الإيسيسكو للشباب، للتأكيد على أهمية ودور الشباب فى بناء مجتمعاتهم.

كما اشار وزير الشباب والرياضة الي التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، لافتا ان هذه اللجنة هي المعنية للتنسيق والتواصل مع المنظمات الثلاث للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو ، الالكسو، اليونسكو" ، مبينا ان وزارة الشباب والرياضة ممثلة في عضوية الجمعية العمومية بها وكذا اللجان الفنية ، وكذا لجنة الشباب احدى اللجان النوعية المستحدثة باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي انه تم التعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في تنفيذ العديد من الفعاليات الشبابية والرياضية والتي من ضمنها القمة الشبابية الاولى لمراكز شباب مصر تحت شعار "تأهيل الشباب على المستوي الدولي للمحلي، والقمة الشبابية الثانية لشباب المحافظات الحدودية تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال والامن القومي ".



وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون فى تنفيذ فعاليات عام الإيسيسكو للشباب (1)



وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون فى تنفيذ فعاليات عام الإيسيسكو للشباب (2)