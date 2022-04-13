شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق 4 قوافل دعوية إلى 4 محافظات فى الجمعة الثانية من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مديرية أوقاف مطروح- سيوة
1. الشيخ/ السعيد مصطفى يوسف خلف إمام وخطيب الكبير
2. الشيخ/ محمد عبدالله صالح بمجمع البحوث الإسلامية الرمل
3. الشيخ/محمد أنور محمد اسماعيل إمام وخطيب الفتح
4. الشيخ/ أحمد عبد المولي عبدالفتاح بمجمع البحوث الإسلامية أبو الليف
5. الشيخ/محمد أحمد أبو القاسم إمام وخطيب الدرة السوق
6. الشيخ/ يوسف بكر يوسف بكرين بمجمع البحوث الإسلامية المنشية
7. الشيخ/حامد محمد عبد الحليم إمام وخطيب السلام
8. الشيخ/ محمود إبراهيم الدسوقي كشك بمجمع البحوث الإسلامية الحاج عزمي
9. الشيخ/طارق عادل محمود شعبان إمام وخطيب الكبير بهي الدين
10. الشيخ/ عبدالرحمن كامل إبراهيم الكلاف بمجمع البحوث الإسلامية نور الإسلام أبو شروف
ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا (بندر المنيا)
1. الشيخ/ عمر خليفة محمد جمعة إمام وخطيب صلاح الدين –بندر المنيا
2. الشيخ/ أحمد غانم عيد بمجمع البحوث الإسلامية الفولي- بندر المنيا
3. الشيخ/ أحمد محمد عبدالعزيز عبد اللطيف إمام وخطيب القشيري- بندر المنيا
4. الشيخ/ محمد عزمي أنور بمجمع البحوث الإسلامية الصحابة- بندر المنيا
5. الشيخ/ عبد المغني محمد علي إمام وخطيب عمر بن الخطاب- بندر المنيا
6. الشيخ/ مصطفي نبيل عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية اللمطي- بندر المنيا
7. الشيخ/ محمد عبدالحميد رجب صالح إمام وخطيب المغربي- بندر المنيا
8. الشيخ/ معدن فتحي علي بمجمع البحوث الإسلامية الإمام الحسين- بندر المنيا
9. الشيخ/ محمد رمضان رمضان إمام وخطيب المحطة- بندر المنيا
10. الشيخ/ محمود مختار محمد بمجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق- بندر المنيا
ثالثًا: مديرية أوقاف قنا (بندر قنا)
1. الشيخ/أحمد مسعود حسين علي إمام وخطيب السيد عبد الرحيم- قنا
2. الشيخ/ العرابي خلف الله محمد بمجمع البحوث الإسلامية الحصواية الكبير- قنا
3. الشيخ/سعودي محمد رضا حسين محمد إمام وخطيب سيدي عمر - قنا
4. الشيخ/ محمود سليمان أحمد بمجمع البحوث الإسلامية السلام - فرشوط
5. الشيخ/أحمد سيد محمد تمساح إمام وخطيب النجدة – نجع حمادي
6. الشيخ/ أحمد محمد مصطفي بمجمع البحوث الإسلامية مياس- أبو تشت
7. الشيخ/أحمد محمد ريان إمام وخطيب أبو بكر الصديق- قنا
8. الشيخ/ أحمد عبد الجواد محمد بمجمع البحوث الإسلامية الفتح - قفط
9. الشيخ/محمد مغربي إبراهيم إمام وخطيب عمر بن الخطاب- نقاده
10. الشيخ/ حسين محمود رمضان بمجمع البحوث الإسلامية العمري- قوص
رابعًا: مديرية أوقاف سوهاج (بندر سوهاج)
1. الشيخ/ عصام عبد الصالحين محمد علي إمام وخطيب العارف بالله- بندر سوهاج
2. الشيخ/ عبدالله محمود عارف بمجمع البحوث الإسلامية الشهيد عبدالمنعم رياض- بندر سوهاج
3. الشيخ/عبد اللاه حسين سالم عبد اللاه إمام وخطيب القطب- بندر سوهاج
4. الشيخ/ محمد عبد المحسن محمد بمجمع البحوث الإسلامية الشبان المسلمين- بندر سوهاج
5. الشيخ/ محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم إمام وخطيب الزهراء- بندر سوهاج
6. الشيخ// أحمد عليوة عبد المعز بمجمع البحوث الإسلامية النجدة- بندر سوهاج
7. الشيخ/محمد السيد عبدالفتاح إمام وخطيب الحق- بندر سوهاج
8. الشيخ/ محمد السعودي محمد بمجمع البحوث الإسلامية خالد بن الوليد- بندر سوهاج
9. الشيخ/حمدي عبدالحميد علي إبراهيم إمام وخطيب الفرشوطي- بندر سوهاج
10. الشيخ/ حمادة جاد الرب عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية بلال بن رباح- بندر سوهاج