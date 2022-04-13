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بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الفائزين في مسابقة كبار الحفظة، وذلك على النحو التالي: 

 

أولًا : الفائزون بالمراكز الثمانية الأولى، وهم:

1. أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة إمام وخطيب الأول 50.000  (خمسون ألف جنيه )

2. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا  الثاني 30.000  ( ثلاثون ألف جنيه )

3. محمد عيد محمد حسن بني سويف إمام وخطيب الثالث 20.000 ( عشرون ألف جنيه ) 

4. ماهر محمد عبد النبى فرماوى الجيزة مدرس مساعد بكلية أصول الدين – القاهرة  الرابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

5. محمود أحمد محمود مخلص الغربية أستاذ مساعد بكلية أصول الدين - طنطا الخامس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

6. أحمد طارق صبحي طه القليوبية إمام وخطيب السادس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

7. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية إمام وخطيب السابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

8. محمد رفاعي كامل زلط الجيزة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا  الثامن 10.000 ( عشرة آلاف جنيه ) 

 

 

ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه، وهم: 

 

1. حمادة محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا  3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

2. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة معلم قرآن بالأزهر الشريف 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

3. أحمد سلامة عبد الرازق النجار البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

4. محمد محمد محي الدين إبراهيم  البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

5. أحمد محمد يونس عويس بني سويف مقيم شعائر 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

6. أحمد ربيع محمد عبد الغني بني سويف إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

7. محمد الورداني نجيب علي القاهرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

8. محمد فوزي زكي محمد بني سويف مفتش دعوة 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

9. محمد بيومى جودة بيومى شمال سيناء إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

10. عمر عبد الناصر يحيى البشلاوي الفيوم إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

11. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب الغربية مدرس مساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر  - طنطا 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

12. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

13. محمد عبد  المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

14. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه )

15. أحمد فاروق حسينى إبراهيم الإسماعيلية مفتش عام بوزارة الأوقاف 3.000 ( ثلاثة  آلاف جنيه ) 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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