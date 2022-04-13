شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أسماء الفائزين في مسابقة كبار الحفظة، وذلك على النحو التالي:

أولًا : الفائزون بالمراكز الثمانية الأولى، وهم:

1. أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة إمام وخطيب الأول 50.000 (خمسون ألف جنيه )

2. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا الثاني 30.000 ( ثلاثون ألف جنيه )

3. محمد عيد محمد حسن بني سويف إمام وخطيب الثالث 20.000 ( عشرون ألف جنيه )

4. ماهر محمد عبد النبى فرماوى الجيزة مدرس مساعد بكلية أصول الدين – القاهرة الرابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

5. محمود أحمد محمود مخلص الغربية أستاذ مساعد بكلية أصول الدين - طنطا الخامس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

6. أحمد طارق صبحي طه القليوبية إمام وخطيب السادس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

7. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية إمام وخطيب السابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

8. محمد رفاعي كامل زلط الجيزة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا الثامن 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )

ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه، وهم:

1. حمادة محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

2. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة معلم قرآن بالأزهر الشريف 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

3. أحمد سلامة عبد الرازق النجار البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

4. محمد محمد محي الدين إبراهيم البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

5. أحمد محمد يونس عويس بني سويف مقيم شعائر 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

6. أحمد ربيع محمد عبد الغني بني سويف إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

7. محمد الورداني نجيب علي القاهرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

8. محمد فوزي زكي محمد بني سويف مفتش دعوة 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

9. محمد بيومى جودة بيومى شمال سيناء إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

10. عمر عبد الناصر يحيى البشلاوي الفيوم إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

11. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب الغربية مدرس مساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - طنطا 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

12. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

13. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

14. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )

15. أحمد فاروق حسينى إبراهيم الإسماعيلية مفتش عام بوزارة الأوقاف 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )