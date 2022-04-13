شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف لكبار حفظة القرآن الكريم.. الأول 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
أولًا : الفائزون بالمراكز الثمانية الأولى، وهم:
1. أيمن منصور عبد العزيز متولي الجيزة إمام وخطيب الأول 50.000 (خمسون ألف جنيه )
2. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا الثاني 30.000 ( ثلاثون ألف جنيه )
3. محمد عيد محمد حسن بني سويف إمام وخطيب الثالث 20.000 ( عشرون ألف جنيه )
4. ماهر محمد عبد النبى فرماوى الجيزة مدرس مساعد بكلية أصول الدين – القاهرة الرابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
5. محمود أحمد محمود مخلص الغربية أستاذ مساعد بكلية أصول الدين - طنطا الخامس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
6. أحمد طارق صبحي طه القليوبية إمام وخطيب السادس 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
7. علاء رجب محمد إبراهيم الشرقية إمام وخطيب السابع 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
8. محمد رفاعي كامل زلط الجيزة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا الثامن 10.000 ( عشرة آلاف جنيه )
ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية قيمة كل جائزة ثلاثة آلاف جنيه، وهم:
1. حمادة محمد السيد خطاب البحيرة مدرس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر – طنطا 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
2. أيمن محمد عبد المنعم محمد الجيزة معلم قرآن بالأزهر الشريف 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
3. أحمد سلامة عبد الرازق النجار البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
4. محمد محمد محي الدين إبراهيم البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
5. أحمد محمد يونس عويس بني سويف مقيم شعائر 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
6. أحمد ربيع محمد عبد الغني بني سويف إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
7. محمد الورداني نجيب علي القاهرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
8. محمد فوزي زكي محمد بني سويف مفتش دعوة 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
9. محمد بيومى جودة بيومى شمال سيناء إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
10. عمر عبد الناصر يحيى البشلاوي الفيوم إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
11. رأفت عبدالستار سيد أحمد الخطيب الغربية مدرس مساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - طنطا 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
12. أحمد طه أحمد متولي البحيرة إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
13. محمد عبد المنعم عبد الدايم الجمال الإسكندرية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
14. عبدالغفار محمد عبدالغفار عبدالحميد الشرقية إمام وخطيب 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )
15. أحمد فاروق حسينى إبراهيم الإسماعيلية مفتش عام بوزارة الأوقاف 3.000 ( ثلاثة آلاف جنيه )