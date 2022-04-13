شكرا لقرائتكم خبر عن كلية "اقتصاد وعلوم سياسية" بالقاهرة تستقبل رئيس جامعة السوربون لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور كريستين نولودوك رئيس جامعة السوربون، والدكتور كاميل ساليزي نائب رئيس جامعة السوربون للعلاقات الدولية، في حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بالكلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، وجامعة باريس 1- السوربون الفرنسية.

وقال السعيد في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين جامعة السوربون وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من المجالات التعليمية والبحثية التي سنعكف على البدء في تنفيذها بشكل فوري وعاجل وسنعلن عنها لطلاب وأبناء الكلية، ومنها إنشاء برامج دراسات عليا مزدوجة بين الجامعتين في تخصصات العلوم السياسية، و النوع والتنمية، و ريادية الأعمال، والإحصاء التطبيقي.

وأشار العميد، إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تضم شعبة اللغة الفرنسية منذ عام 1993، والتي تمنح خريجيها شهادتين بكالوريوس إحداهما من جامعة القاهرة والأخرى من جامعة السوربون إحدى أعرق الجامعات العالمية.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حرص الكلية على تطوير علاقاتها مع مؤسسات التعليم والجامعات العالمية، والذي ينعكس على تطوير جودة البرامج التعليمية المقدمة لطلاب الكلية ويزيد من فرص تخريج كوادر قادرة على مساعدة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال قدراتهم على إدارة ما يسند إليهم من مهام في إطار الوظائف المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل خلال المرحلة المقبلة في كافة القطاعات الرسمية والخاصة وكذلك المجتمع المدني.

كما وجه عميد الكلية، الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديرًا لجهوده في دعم الكلية، وكليات جامعة القاهرة عمومًا، والذي استطاع أن يُعيد جامعة القاهرة إلى الترتيب المتقدم في مؤشر QS الإنجليزي لتصنيف أفضل الجامعات العالمية والذي جائت فيه بعض تخصصات جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 تخصص في العالم.

وعبر عميد الكلية، عن شكره وتقديره للزيارة الكريمة لرئيس جامعة السوربون إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤكدًا أهميتها في تطوير العلاقات وتعزيز برامج التعاون التعليمية والبحثية والتي ستعد بمثابة إضافة جديدة من الكلية لأبنائها من الطلبة.