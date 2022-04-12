"8 ساعات رعب وسماء باللون الأسود".. ماذا حدث في حريق مصنع بلاستيك جسر السويس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

تصوير - رمضان يونس:

شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بجسر السويس، نشوب حريق هائل في مصنع مانيكانات بلاستيك، مكون من 5 طوابق، حيث نشب الحريق بالطابقين الأول والثاني، ثم امتد إلى باقي طوابق المبنى، ليغطي الدخان سماء جسر السويس.

الحريق الذي نشب في العاشرة صباحًا، ظلت ألسنة نيرانه مشتعلة لقرابة الـ 8 ساعات، حاولت خلالها قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على ألسنة النيران لمنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

10 سيارات إطفاء تم الدفع بها مع 2 خزان مياه، مدعومين بسيارة إسعاف، في محاولة للسيطرة على حريق المصنع ولتقليل حجم الخسائر الناجمة عن الحريق الهائل بالمنطقة الصناعية.

الحماية المدنية استعانت كذلك بسلم هيدروليكي بعد عمل ثقب في جدار المنشأة الصناعية لتقليل وطأة النيران من جهة، وتنفيذ خطة محاصرة مصدر النيران من أخرى وسط انتشار رجال الشرطة والمرور.

عدد من شهود العيان رووا لـ "الخليج 365" تفاصيل الحريق، مؤكدين أن ألسنة النيران اشتعلت في تمام العاشرة صباحًا، وبعد 30 دقيقة حضرت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، لكن سرعان ما امتدت النيران إلى الطوابق العلوية بسبب المواد الخام البلاستيكية المستخدمة داخل المصنع.

شهود العيان أضافوا أن العمال الذين كانوا متواجدين داخل المصنع تم إخلائهم جميعًا بدون أية إصابات بين صفوفهم، وبعدها جرى فرض كردونًا أمنيًا حول المصنع لمنع وصول أي من المواطنين إلى محيط النيران.

لفت الشهود إلى أن قوات الحماية المدنية قامت بهدم أجزاء من بعض الحوائط في الطابق الثاني للمصنع ليتمكنوا من توصيل المياه إلى مركز اشتعال النيران داخل المبنى.

ومساءً أجرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، عمليات التبريد لمكان الحريق عقب السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة في طوابق المبنى الكائن بجسر السويس.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل في الطابق الأول بمصنع مانيكانات بلاستيك بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء، وخزانين مياه، مدعومين بسيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق.