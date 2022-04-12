"أصيبت بـ 70 غرزة".. ضبط سيدة وابنتها بتهمة التعدي على فتاة داخل مول بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة وابنتها شوهتا جسد فتاة بـ 70 غرزة بمنطقة القطامية.

وتلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من "ع. ع"، 16 سنة يفيد بالتعدي على فتاة وإصابتها بجروح خطيرة بالوجه والجسد.

على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وبالفحص تبين تعدي فتاة ووالدتها على الفتاة للانتقام بسبب خلاف سابق منذ عام بأحد المولات.

وبسؤال المصابة قررت بوجود خلافات سابقة بينها وبين المتهمتين قامتا على إثرها بالترصد لها والتعدي عليها.

وألقي القبض على المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 3336 القطامية، وتولَّت النيابة التحقيقات.