أول تعليق من حماية المستهلك على أزمة إندومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس له علاقة بما أثير حول تسمم عدد من الطلاب بمنتج الإندومي، وهيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوطة بالتحقيق في هذا الأمر.

وأوضح "حسام" في تصريحات لمصراوي، أن الجهاز أحال الواقعة لهيئة سلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة.

وقررت هيئة سلامة الغذاء، اليوم، سحب منتجات إندومي من الأسواق؛ لتحليلها.

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

من جانبه، قال محمود حسن، أحد تجار الجملة، إن وكيل شركة إندومي، يقوم حاليا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.