حذف مكوناتها الصحية.. ننشر صور خاصة لكراتين "إندومي" الجديدة بالأسواق​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عمارة:

قررت شركة "إندومي" تغيير شكل الكراتين الخاصة بعبواتها المطروحة في الأسواق المصرية، بعد اعتراض سلامة الغذاء على البيانات الواردة عليها.

وقال مصدر بشعبة الأغذية في تصريحات لمصراوي، إنه "كان هناك اعتراض من هيئة سلامة الغذاء على البيانات المطبوعة على الكرتونة والتي تتضمن الإشارة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم مثال فيتامين ب وحديد وكالسيوم وزنك".

وأشار المصدر إلى أن الشركة قررت حذف هذه البيانات وتغيير شكل الكراتين من أبيض إلى بني حتى تتجنب اعتراض هيئة سلامة الغذاء مجددًا، ولعدم تأثر مبيعاتها.

وصباح اليوم، قررت هيئة سلامة الغذاء، سحب منتجات إندومي من الأسواق؛ لتحليلها.

وكشف محمود حسن، أحد تجار الجملة، عن سبب هذا السحب، موضحا أن وكيل شركة إندومي، سحب المنتج من تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.