لمرضى الكبد.. أعراض تشير إلى ضرورة الإفطار فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذر الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، مرضى الكبد من الصيام حال ظهور بعض الأعراض عليهم.

وقال حماد، في فيديو توعوي، إن أهم هذه الأعراض هي حدوث هبوط حاد أو ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، والإحساس بانخفاض القدرة العقلية والذهنية، بجانب إصفرار العين أو الجلد.

وتابع: "من أهم الأعراض أيضًا التي تظهر على مريض الكبد وقت الصيام عدم قدرة على التركيز، والنوم لفترات كبيرة بجانب الشعور بالأعياء، كل هذه الأعراض حال ظهورها لابد من التوقف عن الصيام فورا".