توجيه جديد من السيسي للمحافظين بشأن أسعار السلع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة والتواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الثلاثاء مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال الرئيس السيسي إن هناك دورا كبيرا يقع على الحكومة والمحافظين وهو التواجد بكثافة في الشوارع والأسواق، حتى يتم التأكد من أن الأمور تسير بشكل جيد ومناسب في ظل الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية لا نعلم إلى متى ستستمر وأن الدولة المصرية تستطيع التواصل مع بعضها البعض من خلال مراكز المحافظات، وأنه في الفترة الحالية يجب بذل جهد أكبر من أجل السيطرة على الأسعار بالأسواق.

وعن محافظة الإسماعيلية، استمع الرئيس السيسي لشرح مفصل من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة عن سير الأعمال في المحافظة.

وأشار بشارة إلى أنه تم إنشاء مركز لإدارة الأزمات بالمحافظة علاوة على المركز الإقليمي لإقليم القناة وسيناء وتم تجهيز الأطقم العاملة وأطقم تعمل على مدار الساعة.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لمحافظي بورسعيد والإسماعيلية قائلا: "نحن بحاجة إلى التواجد على الأرض بنسب كبيرة للاستماع إلى المواطنين والتواصل معهم، ويجب ضبط الأسعار لأن هذه هي القضية التي يجب أن نوليها اهتماما كبيرا في الوقت الحالي"، وشدد الرئيس السيسي على جميع المحافظين بالتواجد في الميادين والأسواق الرئيسية وتفقد الأسعار.

وأكد الرئيس السيسي على توافر السلع سواء كانت أساسية أو غير أساسية، موضحا أنه لابد من التعامل مع الأزمة ليس على قدر الوقت الحالي فقط ولكن يجب توفير السلع لشهور قادمة وضبط الأسعار حاليا ولشهور قادمة أيضا من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال الرئيس "عندما يرى المواطن المسؤول في الشارع سوف يشعر بالطمأنينة بأن الدولة تقف بجانبه وتشعر به، مهنئا الجميع بمناسبة شهر رمضان"، معربا عن سعادته أثناء حديثه معهم، قائلا: "أجدد كلامي لابد من بذل مزيد من الجهد مع مواطنينا".

وأكد الرئيس السيسي أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعد نقلة حقيقية في قدرتنا كدولة لكي نستطيع متابعة الأوضاع على الأرض بصورة واضحة وهو أمر يدعونا للفخر.

كان الرئيس السيسي تفقد اليوم مركزعمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وقام بتجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر، حيث اطمأن الرئيس السيسي من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجهًا بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات، كما وجه الرئيس السيسي باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.