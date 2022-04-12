شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: من تستطيع خدمة حماتها أو حماها لوجه الله لتفعل وعلى الحماة عدم القسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال معاملة الحماه لزوجة ابنها معاملة سيئة، قائلا إن الحماة ليست صاحبة الولاية أو حماها أيضا ليس صاحب الولاية بل زوجها هو صاحب الولاية وواجب الطاعة له.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج الدنيا بخير، المذاع على قناة الحياة، أن الحماة التى تسخر زوجة ابنها للخدمة لا يجب أن تقسو على زوجة ابنها، ومن تستطيع خدمة حماتها أو حماها لوجه الله لتفعل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الحماة تعتبر زوجة ابنها مثل ابنتها ولا تقسو عليها، والنبى صلى الله عليه وسلم قال "حب لأخيك ما تحبه لنفسك"، وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كما تدين تدان".

كما رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين من الأطفال الذى سأله هل الغناء حرام، قائلا: غنى ولكن غنى أغانى جيدة وأناشيد جيدة وابتعد عن الكلمات السيئة.