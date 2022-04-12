شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: الحكومة ملتزمة بمواصلة جهود تمكين المرأة ومواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، روبرتو سواريز الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال لبحث قضية تمكين المرأة في مجال العمل.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أهمية تشجيع المرأة على العمل في القطاع الخاص من خلال إتاحة الظروف الملائمة التي تسمح للمرأة بالقيام بعملها على أكمل وجه.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمرأة ودورها في تذليل العقبات أمامها في سبيل المشاركة بصورة أكبر في سوق العمل.

وأكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات والوزارات في كافة المجالات لتوحيد الجهود، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تدعمها كافة الوزارات والأجهزة المعنية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

كما أشارت الدكتورة مايا إلى مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة والذي يعمل على دعم المرأة في سوق العمل من خلال التشبيك والتوجيه والارشاد وتنمية المهارات بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المعنيين بالتمكين الاقتصادي من أجل المساهمة في تقديم خدمات أعمال وبرامج وأنشطة ذات جودة متميزة ومستدامة تهدف إلى نمو ونجاح ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة في مصر.

وأكدت على أن إدماج احتياجات المرأة في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية، مشيرة إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يعتبر منصة يشارك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين ودفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، علاوة على نموذج الختم المصري للمساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دفع التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي.

كما أشارت الدكتورة مايا إلى إصدار قانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي والذي يهدف إلى تغليظ عقوبات التحرش، تطبيقا لمواد الدستور المصري مؤكدة على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.

واختتمت قائلة "أؤكد التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، كما نتطلع إلى رؤيتكم فى الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ COP 27 والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ".

وأكد روبرتو سواريز الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الذي سيدعمهن في الحصول على استقلالتهن وتمكينهن الاجتماعي، وأضاف قائلا:" تتميز النساء بمهارات إنسانية واجتماعية، يجب أن يتم توظيفها واستغلالها على أكمل وجه"، كما أشاد بجهود المجلس القومي للمرأة التي تفتح المجال أمام المزيد من الفرص لتمكين المرأة في مجال العمل.