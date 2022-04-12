شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالقليوبية يهنئ القضاة والقاضيات الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، التهنئة للقضاة والقاضيات الجدد بمجلس الدولة.

جاء ذلك في كلمته، خلال حفل إفطار وتكريم القضاة والقاضيات الجدد الحاصلين على درجة الدكتوراه، وأسر القضاة المتوفين.

ودعا المستشار مدحت لاشين بالرحمة لرمزي قضاة مجلس الدولة المتوفيين، وهما القاضيان المستشار خيري السيد بركات والمستشار محمد رزق مقلد، اللذان تم منح أسرتيهما تكريما خاصا خلال الاحتفال، تقديرا لجهودهما في خدمة الهيئة القضائية ومسيرة خدماتها المشرف في محافل مجلس الدولة، وتسلمت أسرتا القاضيين التكريم.

وأعلن لاشين أن النادي قرر رصد منحة زواج للعضو بقيمة 3 آلاف جنيه، ومنحة وفاة تسلم لأسرة العضو في حالة الوفاة.

حضر الحفل المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادي قضاه مجلس الدولة بالقليوبية، والمستشار إسلام أبو العلا نائب رئيس مجلس الدولة أمين الصندوق، والمستشار محمد غانم نائب رئيس مجلس الدولة السكرتير العام لنادي قضاة القليوبية، والمستشارون خيري الحارثي وأحمد أبو العلا وأحمد عبد السلام ومصطفى بدر ومحمد نصر وعمرو عابد ومجدي عزازي وسالم عروة وأحمد عبد الحميد ومحمد عبد المنعم أعضاء مجلس النادي.

كما حضر مجموعة من قضاة مجلس الدولة بالقليوبية، على رأسهم المستشار صلاح عز الرجال والمستشار محمد عبد العليم والمستشار يحي الحوفي والمستشار علي خميس سلطان والمستشار رضوان سعيد والمستشار عاطف عبد السلام والمستشار محمود عيسى والمستشار إيدون إدوارد والمستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب والمستشار مراد المليجي والمستشار سليمان منصور والمستشار نور إبراهيم والمستشار محمد وحيد ومدير النادي الأستاذ خالد عفيفي، ومجموعة من شباب القضاة.

وتم تكريم القضاة الجدد وهم: عبد الرحمن شهاب، وصيام محمد إبراهيم أبو العلا، وإسلام صبحي ناصر محمد، ومحمد رجب إبراهيم، ومحمد السيد حسن غالي، وأحمد مختار إبراهيم، ومحمد طارق محمد عبد الجليل، وأحمد همام رجب إبراهيم يتسلم عنه شقيقه، وكريم سلامة علي أحمد عفيفي، وأحمد سليمان أحمد سليمان، ومحمد سعد محمود إسماعيل، وعلاء عبد الخالق السيد محمد، ومحمود رمضان عشماوي، وأحمد السيد سعيد، وإسلام صبحي عبد الظاهر محمد، وأحمد عصام أنيس مصطفى، وعبد الرحمن أشرف سعيد، وياسين عماد عز الدين، ومحمد كمال موسى، وحسن حافظ مليجي، ومحمد علي محمد علي، وأحمد سمير مصلحي، وأحمد مسعد محمد، ومصطفى أنور لطفي.

كما تم تكريم القاضيتين: وفاء محمود عبد الرؤوف، وياسمين زغلول.

وتم تكريم أسر المتوفيين: المستشار خيري بركات، والمستشار محمد رزق مقلد.

وكذلك تم تكريم الحاصلين على الدكتوراه وهم: المستشار هشام عزب، والمستشار محمد صلاح أبو رجب، والمستشار ربيع محمود محمد، والمستشار ياسر محمود محمد الصغير، والمستشار إسلام محمد إبراهيم أبو العلا، والمستشار محمد حماد عليوة، بالإضافة إلى الشيخ محمد السيد الحرثي، والشيخ نبيل عبد الرحمن.