هل المتعافى من فيروس كورونا يحتاج لتلقى الجرعة التنشيطية للقاح؟

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المتعافى من فيروس كورونا يحتاج لتلقى الجرعة التنشيطية للقاح لأن المناعة المتحققة من اللقاح تحمى من شدة الأعراض حال الإصابة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة التنشيطية تجعل الجسم قادرا على مواجهة المتحورات، وهذا ما لا تفعله المناعة الناتجة عن الإصابة.

وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



