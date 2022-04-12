شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تطلق بطولات التربية الخاصة والدمج بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق بطولات ومسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022، والمقامة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية في الفترة من 10 إلى 12 إبريل 2022.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أنه تم استقبال السادة المديرين، والمشرفين وجميع الطلاب المشاركين على مستوى الجمهورية، وتسكينهم، وتم عقد الاجتماع الفني للمسابقات للسادة مديري إدارة التربية الخاصة، ومنسقي الأنشطة.

وأشارت إلى أن المسابقات تتضمن هذا العام مسابقة الرسم، والمسرح، لطلاب التربية الفكرية، وطلاب الدمج.

وأشادت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بفاعليات المسابقات والعروض المسرحية، والرسم لكافة محافظات الجمهورية وحضور نخبة من لجنة تحكيم متخصصة تتميز بالنزاهة والشفافية لصالح الطلاب.

ونوهت أن مثل هذه المسابقات والدمج التعليمي يهدف إلى تعديل اتجاهات أفراد المجتمع والتقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية وتوفير مناخ ملائم بفرص أفضل لتحقيق الذات عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين سلوكياتهم الاجتماعية وخلق روح التنافسية وبناء الشخصية السوية.

الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء سوف يتم البث المباشر لمراسم الاحتفال بتكريم الفائزين في البطولات وعرض فقرات كثيرة متنوعة من خلال البث المباشر علي صفحة الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة في تمام التاسعة مساءً.