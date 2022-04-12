شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يشهد افتتاح تجديد أقسام أمراض الدم وغرف رعاية مركزة بالدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عدداً من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

كما شهد الافتتاحات كل من الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامه منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي والدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة سابقا و رائد أمراض الدم في مصر والوطن العربي والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الباطنى والدكتور تامر عمارة أستاذ الأعصاب ومدير التعاون الدولي بكلية الطب و مديري المستشفيات ولفيف من الأساتذة رؤساء الأقسام والوحدات.

وشملت الافتتاحات قسم أمراض الدم وزرع النخاع بعد تطويرها ويضم القسم عدداً من الأسرة الداخلية و 12 سرير رعاية و 7 كبسولات لزراعة النخاع لمرضى الأورام السرطانية في الدم بتبرع كامل من البنك الأهلي المصري ، كما شملت الافتتاحات، افتتاح 10 أسرة رعاية مركزة منهم اثنين للعزل برعاية c بمستشفى الجراحة و هي تخدم مرضى مستشفى الجراحة سواء طوارئ أو عمليات و التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتبرع كامل من لجنة زكاة مستشفى الدمرداش الجراحي.

كما شملت افتتاح مستشفى عين شمس الافتراضي والطب عن بعد والتي نجحت في تفادي سوء توزيع الخدمة الطبية وتسمح بالتواصل بين المريض والأطباء من تخصصات مختلفة.

وأسهمت مستشفى عين شمس الافتراضي في إدخال تخصصات طبية لأول مرة بعدد من الدول النامية بإفريقيا و كذلك تقديم الخدمة التعليمية لمنسوبي الطب بتلك الدول.

وتأتي الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار المشروع العملاق " مدينة عين شمس الطبية" وتهدف إلى توفير خدمة طبية مميزة وفق المعايير العالمية لكافة المرضى القادرين وغير القادرين و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على قوائم الانتظار.

كما تم افتتاح عدد من القاعات الأكاديمية والدراسية وقاعة للاجتماعات بمبنى قسم الجراحة.