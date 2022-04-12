شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 36 من إصدار:"الزراعة فى كل مصر"، الذى يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 5 وحتى 11 أبريل الجارى.

وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 أطنان و518 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 36 ألف و952 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما تم عقد 7 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة و مرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح بمركزي طوخ والقناطر الخيرية للاطمئنان على الزراعات، كما تم تنظيم ندوة إرشادية بمحطة الأرصاد الجوية بقرية سنهرة بمركز طوخ بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية بحضور وفد من دولة الدنمارك وبحضورعدد من المزارعين للتوعية بالتغيرات المناخية وأثرها على الزراعات وكيفية التغلب على التغيرات المناخية السيئة على المزروعات.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، في اجتماع موسع لمناقشة الضوابط وآليات تيسير عملية توريد الأقماح المحلية من المزارعينبرئاسة محافظ المنوفية وذلك استعدادا لبدء موسم حصاد وتوريد القمح، كما تم شن حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرتعن ضبط 604 أقراص مبيد حشري (حبة الغلة)، كما تم إزالة 6 حالات تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن عقد 36 ندوة بجميع مراكزالمحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الامثل للمبيدات و مراكز تجميع الالبان و الري الحديث كما انتهت مديرية الطب البيطري من تحصين 102 الف 767 راس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين 428 ألف و375 طائر ضد الامراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 147 ندوة ارشادية خلال شهر مارس.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 24 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 235 مركز لبيع وتداولاللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين اكثر من 68 الف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين اكثر من 600 جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام و التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 36 ألف طائر ضد الامراض الوبائية بالمزارعوالمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 55 ندوة ارشادية و 79 لقاء إرشادي وذلك للتوعية بالمشروعات القومية مثل انشاء وتطويرمراكز تجميع الالبان للحصول على كوب لبن امن وصحي وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض انفلونزا الطيور، كماأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 77 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحةللاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 32 ألف و224 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 32 ألف و224 جرعة ضدوحمى الوادي المتصدع، كما تم عقد 5 ندوات ارشادية، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح بالمرور على الجمعية الزراعية بالحماملمعاينة الاماكن المقترحة لتجميع محصول القمح لتوريدها الي الصوامع بقرية الشمامة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد بالمرور على حقول القمح، كما شاركت المديرية في الاجتماع التنسيقي برئاسة محافظ بورسعيدلجميع القطاعات المنوط بها استقبال توريد القمح بشون وصوامع بورسعيد وسط إجراءات تحفيزيه للمزارعين لسرعه التوريد، كذلك واصلتمديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على منافذ بيع التقاوي، كما تم المرور على زراعات القمح، و عقد ندوة ارشادية بمركز فارسكور لتوعيةالمزارعين بضرورة التوريد للشون فور الحصاد، كما تم المرور لمتابعة المشروعات واستغلال الاصول داخل ديوان المديرية والمرور على صوبانتاج الخضر، ومنحل انتاج العسل.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الاسماعيلية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3طن و838 كجم لحوم ومصنعاتها غيرصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 37 ألف و461 راس ضد مرضى حمى الوادي المتصدع، وتحصين 21 ألف و395 راس ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 12 ألف و46 راس ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 15 ألف راس ضد مرض التسمم الدمويخلال شهر مارس، كما تم عقد 29 ندوه ارشادية تناولت عددا من الموضوعات على رأسها (أهمية التحصين ضد الحم القلاعية وحمى الواديالمتصدع – أهمية مراكز تجميع الالبان – التلقيح الاصطناعي) خلال شهر مارس، كما شكلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، لجنه منالارشاد الزراعي والمكافحة بالمديرية واداره انتاج التقاوي لمتابعه انبات بذره القطن، كما تم المرور على زراعات القمح، وزيارة الصوامعبمركزي الفيوم وطامية لمتابعه الاستعداد لاستلام محصول القمح، كما كثفت المديرية حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، فيمراكز: طامية، أبشواي، الفيوم، اطسا، كما تم المرور على احد محطات الزراعة الاليه بمركز اطسا، لمتابعة استعداد المعدات لحصاد محصول القمح.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، في الاجتماع التنسيقي بحضور محافظ الأقصر، لبحث استعدادات توريد محصول القمح،كما انتهت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء من تسليم اول دفعة من السماد العضوي الي الجمعية الزراعية بقرية الوادي للعمل علىتحسين صفات التربة وجودتها، كما قامت إدارة دهب بالمرور على الآبار التي غمرتها السيول في الآونة الأخيرة ومتابعة ما نتج عنها منأضرار بمنطقة وادي قنى، كما تم انشاء نماذج تعديل للبيانات المتعلقة بمنظومة كارت الفلاح، كذلك انطلقت قافله زراعية لمكافحه سوسهالنخيل بمزارع وادي الطور، فضلا عن متابعة الزراعات بالوحدة البستانية بالمديرية ورى الشتلات ومتابعة تطور عقل التين والعنب ومتابعةزراعة الفلفل بالصوبة الزراعية وزراعة بعض النباتات بمدخل المديرية.