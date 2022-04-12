شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان: 13 مسلسلا خالية من التعاطى أول أسبوع من رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسلا.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق ،أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوع من رمضان 2022 التزمت بعدم الترويج للتعاطى، كما أن دراما رمضان حتى الآن، وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافه تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان عن وجود 198 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات، منها 180 مشهد تدخين بإجمالي 3 ساعات و 40 دقيقه وبينما بلغت مشاهد تعاطى 18 مشهدا، بإجمالي 20 دقيقة، وذلك بواقع 26 مسلسل خلال العام الحالي، ويمثل ذلك بنسبة 3.7% من إجمالى المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين، بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.5% وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

جدير بالذكر، بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطى تمثل نسبه 1.5%، وانه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التى تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى الى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطى فى الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.