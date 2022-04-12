شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مصر ستصبح أعلى دول العالم فى إعادة استخدام ومعالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس فتحى رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لاستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها تحت إشراف القطاع حالياً.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم الانتهاء من 26% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (30 – 45)% من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25%، ونهو مسار المواسير بنسبة 44%، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء 15 محطة رفع.

وأشار عبد العاطى إلى أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، وأنه باستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أعلي دولة في العالم في إعادة استخدام ومعالجة المياه.

وأضاف أن محطتى الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.

كما تم استعراض موقف أعمال الحماية من أخطار السيول والتي يتم تنفيذها تحت إشراف القطاع ، حيث يجرى تنفيذ عدد 68 عملا بسعة تخزينية تزيد عن 53 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 821 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 62% ، عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وجسور حماية وحواجز توجيه في محافظات (القاهرة والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج).

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف أعمال تأهيل الترع التي يُشرف القطاع على تنفيذها في إطار المشروع القومى لتأهيل الترع .. حيث تم نهو ترع بأطوال تصل إلى 1330 كيلومتر، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال 2930 كيلومتر ، ويجرى طرح أعمال تأهيل ترع بأطوال 526 كيلومتر.