الحبس وغرامة تصل 200 ألف جنيه.. عقوبات حاسمة لإنهاء زواج الأطفال (إنفوجراف)

- لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية ولا يجوز التصادق على العقد المذكور

- يجب على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة بواقعة الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أى منهما 18 سنة وقت الزواج

- يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه والعزل كل مأذون أو موثق منتدب خالف هذا القانون