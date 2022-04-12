شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين: تفويج 2 مليون معتمر خلال العشر الأوائل من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة استطاعت بتضافر الجهود وتكامل الخدمات المقدمة، ومشاركة القطاعات المختصة، من تفويج أكثر من مليونى معتمر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.وفق "سبق".

وأوضح أن الجهود أدت إلى توفير الخدمات كافة لقاصدى بيت الله الحرام التى تعينهم على أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة، وسط أجواءٍ روحانية يحفها الأمن والأمان.