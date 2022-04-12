شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من 4.6 مليون أوكرانى فروا حتى الآن من الحرب الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 4.6 مليون أوكرانى فروا حتى الآن من الحرب الأوكرانية الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مات سالتمارش، إن 4615830 أوكرانيا فروا من أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مات سالتمارش فى جنيف: "على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود قد انخفض بشكل كبير، فإن أولئك الذين عبروا الحدود كانوا فى حالة أكثر ضعفا، ولديهم موارد قليلة، وعدم معرفة بالمكان الذى قد يذهبون إليه".

وفى وقت سابق أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل.

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

وأضاف "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".