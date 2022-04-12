شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة وزراء بريطانيا: تغريم بوريس جونسون وسوناك لحضورهما حفلات داونينج ستريت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء البريطانى -داونينج ستريت - يوم الثلاثاء أنه سيتم تغريم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزير المالية، ريشى سوناك لخرقهما قواعد وباء كورونا وحضور حفلات فى مبان حكومية وقت الإغلاق.

وقال مجلس الوزرء البريطانى إن رئيس الوزراء والمستشار كانا من بين أولئك الذين من المقرر تسليمهم إخطارات عقوبة ثابتة (FPN) بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية 30 غرامة جديدة.

وأصدرت الشرطة الآن أكثر من 50 غرامة بسبب أحداث خرق قيود الإغلاق فى داونينج ستريت وعبر وايتهول فى 2020 و 2021.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء: "سيتم إصدار غرامات على رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك بسبب انتهاك لوائح كورونا بعد مزاعم بإغلاق حفلات في داونينج ستريت ووايتهول".

في وقت سابق من هذا الشهر، سلمت سكوتلانديارد دفعة أولية من 20 غرامة لحضور الحفلات. تم إرسال الغرامات البالغة 50 جنيهاً استرلينياً للأفراد عبر البريد الإلكتروني.