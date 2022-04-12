أخبار مصر

ارتفاع جديد في الحرارة السبت المقبل.. والأرصاد تكشف التفاصيل- بيان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 16 أبريل 2022 يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل طقس أول 3 أيام من الأسبوع القادم.

طقس السبت 16 أبريل 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 17 أبريل 2022

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 18 أبريل 2022

  • نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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